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Минобороны объяснило специфику подготовки летчиков Су-57 высокой ценой самолета

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Высокая стоимость истребителя пятого поколения Су-57, которая приближается к 2 миллиардам рублей, накладывает дополнительные обязательства на осваивающих эту боевую машину лётчиков, заявляет начальник Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Сушков.

"Такой самолёт, как Су-57, Су-35... Цена его приближается к двум миллиардам рублей. Молодой лётчик должен очень ответственно и аккуратно относиться к этой технике. Он должен чётко выполнять все требования по безопасности полётов. Он должен быть дисциплинированным", - сказал Ю.Сушков в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

При этом, отметил генерал, данное обстоятельство "не умаляет тяги лётчика к победе, не умаляет его тяги к безрассудству, если это требуется при выполнении воздушного боя или для победы над противником".

"Поэтому здесь целый симбиоз качеств у лётчика, которые, с одной стороны, сдерживают его, а с другой стороны мотивируют его на освоение этой техники и победы в бою", - констатировал Ю.Сушков.

В середине июля текущего года он сообщил журналистам, что специалисты Липецкого авиацентра в ближайшее время одними из первых в армии получат истребители пятого поколения Су-57.

"Сегодня Липецкий авиацентр оснащен лучшими самолётами, которые поступают на вооружение Военно-воздушных сил. Это Су-35, Су-30СМ. В ближайшее время мы получим новый самолет - Су-57, который предназначен для завоевания господства в воздухе", - сказал тогда Ю.Сушков.

Истребитель пятого поколения Су-57 (известный также как ПАК ФА - перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации и Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем противовоздушной обороны противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Первый полёт ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

Сообщалось, что российские военные уже начали опытно-боевую эксплуатацию истребителя пятого поколения.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны, заявлял, что ранее в рамках опытно-конструкторской работы по ПАК ФА было изготовлено 12 самолётов, 10 из которых активно участвуют в лётных испытаниях.

Ожидается, что установочная партия, которую получат российские военные, будет насчитывать 12 машин Су-57. Эти истребители будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость без форсажа, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. По оценкам специалистов, программа его испытаний займет около трёх лет.

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Теги: Су-57

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Минобороны объяснило специфику подготовки летчиков Су-57 высокой ценой самолета

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