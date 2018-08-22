Контракт на поставку первых истребителей Су-57 заключат в среду

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В среду на форуме "Армия-2018" запланировано подписание контракта на поставку военным первых двух истребителей пятого поколения Су-57, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Подписание контракта на поставку Минобороны РФ установочной партии из двух истребителей Су-57 планируется в среду в рамках форума "Армия", - сказал собеседник агентства.

19 августа президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что официальный контракт на поставку в войска истребителей Су-57 будет подписан в ближайшие дни.

"До конца лета, я думаю; наверное, на "Патриоте" (форум "Армия 2018" - ИФ) мы подпишем с министерством обороны контракт, и это такое знаковое событие для нас, на поставку первой установочной партии", - сказал Слюсарь в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" ("Россия-1", ВГТРК).

По его словам, всего запланирована закупка порядка 12 машин. "Со следующего года начнется поставка уже непосредственно в часть", - сказал он.

В конце июня замглавы российского военного ведомства Алексей Криворучко заявил, что Минобороны РФ планирует получить первую партию серийных истребителей пятого поколения Су-57 в 2019 году.

"На сегодняшний день все готово к заключению контракта на поставку двух самолетов Су-57, которые проходят завершающие этапы испытаний. Авиационный комплекс, в том числе и с учетом испытаний в Сирии, полностью подтвердил заданные характеристики", - сказал Криворучко.

"Первую партию серийных самолетов Минобороны ожидает получить уже в следующем году, соответствующий контракт готовится к подписанию", - добавил он.

Су-57 (ПАК ФА - перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения разработки ОКБ Сухого. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных, надводных целей противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, выведения из строя штабов, командных пунктов, системы управления действиями противника.