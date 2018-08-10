Путин обещал вскоре сообщить Парижу о состоянии Сенцова

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пообещал в скором времени предоставить французской стороне информацию о состоянии здоровья украинского кинорежиссера Олега Сенцова, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Согласно информации агентства, Макрон призвал Россию найти "гуманитарное решение" по проблеме Сенцова.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российский и французский лидеры в телефонном разговоре обсудили состояние Сенцова.

"Да. Вопрос затрагивался", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос"Интерфакса".

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме.

С 14 мая 2018 года Сенцов держит голодовку, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ "по политическим мотивам". Родственники и адвокат заявляют о серьезном ухудшении состояния задержанного. Со своей стороны ФСИН сообщает, что угрозы жизни заключенного нет.