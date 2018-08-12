Десять детей попали в больницу с пищевым отравлением из лагеря под Омском

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Доследственная проверка начата по факту пищевого отравления детей в летнем лагере "Юбилейный" в Омском районе Омской области, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, утром 10 августа в детском оздоровительном лагере "Юбиленый" десять детей почувствовали недомогание, симптомы которого свидетельствовали о пищевом отравлении. "Дети помещены в лечебное учреждение, их жизни ничто не угрожает. Летний лагерь закрыт, остальные отдыхающие возвращены по домам", - говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщают, что накануне массового отравления в лагере отмечали юбилей - 80 лет со дня основания.

На сайте лагеря "Юбилейный" сообщается, что это муниципальное образовательное учреждение Омска, основанное в 1948 году, в одну смену способно принять 250 детей.