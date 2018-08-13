Двухкилометровый столб пепла выбросил вулкан Эбеко на Северных Курилах

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Расположенный на острове Парамушир (Северные Курилы) вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой до 2 км над уровнем моря, сообщает в понедельник Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

"Это событие на вулкане произошло в понедельник днем по местному времени. Пепловое облако отнесло на 1 км к северо-западу от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установил для Эбеко один из наиболее угрожающих - оранжевый - цветовой код опасности для авиации.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 6 км от Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. В кратерах - горячие озера, термальные источники, сольфатары. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.