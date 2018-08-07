В медиагруппе ACMG сообщили о двух исках ее владельца к Николаю Ускову

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Владелец ACMG, издающей российский Forbes, Александр Федотов просит суд признать, что экс-главред Николай Усков разгласил коммерческую тайну издания, а также опорочил честь, достоинство и деловую репутацию бизнесмена, сообщил директор по связям с общественностью медиагруппы ACMG Дмитрий Озман.

"Подано два иска к Ускову. Первый о защите чести, достоинства и деловой репутации и разглашении коммерческой тайны. Речь идет об интервью, которое Усков дал Наталье Синдеевой на телеканале "Дождь" от 14 июля. На сайте это интервью есть", - сказал Озман "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, в упомянутом интервью Усков "распространяет сведения, которые относятся к коммерческой тайне". "Он говорит о том, что один Forbes клуб с Эльвирой Набиуллиной это порядка 5 млн рублей. Данная информация является коммерческой тайной и не подлежит разглашению", - пояснил представитель ACMG.

Второй иск относится к этому же интервью. "В нем Усков также распространяет сведения, которые, по мнению наших юристов, порочат честь, достоинство и деловую репутацию Александра Федотова, так как Усков бездоказательно обвиняет его во вмешательстве в редакционную политику", - сказал Озман.

В первом случае истец просит суд признать, что Усков нарушил законодательство, разгласив коммерческую тайну, а во втором - признать сведения, озвученные им, не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство, и опровергнуть их, уточнил Озман.

Сумма материальных требований, по его словам, является чисто символической и составляет 1 рубль по каждому иску. "Речь не о том, чтобы наказать как-то финансово. Главный момент - это просто показать общественности, что вещи, которые он говорит, во-первых, нарушают закон, так как речь идет о коммерческой тайне, а во-вторых, порочат честь и достоинство",- сказал представитель ACMG

Оба иска находятся в Останкинском суде Москвы по месту жительства ответчика.

В свою очередь Усков сообщил "Интерфаксу", что пока не видел исков, поэтому по сути заявленных претензий ничего сказать не может. "Я пока ничего сказать не могу, так как исков я не видел. Мне сначала надо лично с ними ознакомиться, обсудить со своим адвокатом",- сказал Усков.

9 июня стало известно, что с поста главного редактора российского Forbes был уволен Усков, занимавший эту должность с января 2016 года. Сам Усков объяснил увольнение конфликтами с Федотовым, а издательский дом ACMG - неудовлетворенностью качеством работы редактора. Исполняющим обязанности главреда тогда был назначен Мазурин.

Позднее Усков сообщил "Интерфаксу", что оспорил свое увольнение в Пресненском суде Москвы. В числе требований, заявленных в иске: признание незаконными дисциплинарных взысканий, которым он был подвергнут, восстановление на работе в прежней должности главреда Forbes, требование о выплате жалования за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда в виде 50 тысяч рублей. По его словам, иск подан к компании АО "АС РУС МЕДИА" (издает журнал Forbes, входит в издательский дом ACMG ). Суд зарегистрировал иск.