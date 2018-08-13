Экс-главе Татфондбанка продлили домашний арест

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд Татарстана в понедельник продлил cрок содержания под домашним арестом бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина.

"Продлили до 16 ноября (меру пресечения в виде домашнего ареста - ИФ)", - сообщили агентству "Интерфакс" в суде.

В начале текущего года Приволжский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия, заменив для Мусина меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО на домашний арест.

Экс-руководителю Татфондбанка, ставшему фигурантом уголовного дела после краха банка, предъявлено обвинение по четырем эпизодам преступлений, предусмотренных ч.2. ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Мусин признал свою вину, дав признательные показания по преступлениям, которыми нанесен ущерб Татфондбанку, а также ЦБ РФ на 24,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на бывшего председателя правления Татфондбанка было заведено несколько уголовных дел: по ч.4 ст.159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч.2 ст.201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), п."а" ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Ущерб от действий Мусина, по данным следствия, озвученным в 2017 году, превышал 50 млрд рублей.

18 июля Арбитражный суд Татарстана признал экс-главу Татфондбанка банкротом.

Банк России 3 марта 2017 года отозвал лицензию у Татфондбанка, 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал банк банкротом.