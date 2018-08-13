Суд 6 сентября рассмотрит по существу дело о разводе Степаненко и Петросяна

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы назначил на 6 сентября рассмотрение по существу дела о разводе и разделе имущества юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна.

"Судебное заседание назначено на 6 сентября в 14:00 мск", - сказал адвокат.

В понедельник состоялось предварительное слушание по делу, так как ранее суд принял к производству встреченный иск от Петросяна. Заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее суд наложил арест на имущество, которое в рамках бракоразводного процесса делят супруги. По словам адвоката, ценности, которые делят Петросян с супругой, "переданы на ответственное хранение Степаненко, поскольку находятся по месту ее жительства".

Елена Степаненко попросила Хамовнический суд расторгнуть брак с Евгением Петросяном и взыскать с него более 80% совместно нажитого имущества, стоимость которого составляет около 1,5 млрд рублей.

Юморист подал к супруге встречный иск - именно о расторжении брака, поскольку, по словам адвоката артиста Жорина, Степаненко "так увлеклась разделом имущества, что забыла о самом разводе", забыв упомянуть о нем в мотивировочной части своего заявления.

Первое заседание по делу прошло 6 августа. Суд, удовлетворив ходатайство стороны Степаненко, закрыл процесс от слушателей.