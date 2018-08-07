Суд арестовал имущество, которое делят Петросян и Степаненко

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы наложил арест на имущество, которое в рамках бракоразводного делят юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко, сообщил "Интерфаксу" адвокат артиста Сергей Жорин.

"Арест был наложен еще на стадии досудебной подготовки. Такие обеспечительные меры - стандартная практика в подобных случаях, чтобы никто не смог осуществить никаких действий с имуществом - например, произвести его отчуждение", - сказал Жорин агентству.

По его словам, культурные ценности, которые делят Петросян с супругой, "переданы на ответственное хранение Степаненко, поскольку находятся по месту ее жительства".

Ранее сообщалось, что Елена Степаненко попросила Хамовнический суд расторгнуть брак с Евгением Петросяном и взыскать с него более 80% совместно нажитого имущества, стоимость которого составляет около 1,5 млрд рублей.

Юморист подал к супруге встречный иск - именно о расторжении брака, поскольку, по словам адвоката артиста Жорина, Степаненко "так увлеклась разделом имущества, что забыла о самом разводе", забыв указать о нем в мотивировочной части своего заявления.

Первое заседание по делу прошло 6 августа. Суд, удовлетворив ходатайство стороны Степаненко, закрыл процесс от слушателей, после чего отложил разбирательство на неделю для проведения подготовки по иску Петросяна.