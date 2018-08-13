Рост цен на авиабилеты из РФ за границу после курсовой корректировки составит 5-7%

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Авиабилеты за границу с 15 августа могут подорожать на 6,5% из-за ослабления курса рубля, сообщил "Интерфаксу" PR-директор туристического сервиса Aviasales Янис Дзенис.

"Международная ассоциация IATA пересчитывает валютный курс раз в неделю - в ночь со вторника на среду. Рост доллара по отношению к рублю на 6,5% совершенно точно отразится на стоимости авиабилетов с 15 августа, в первую очередь за границу", - сказал он.

Дзенис отметил, что билеты не подорожают ровно на 6,5%, так как на стоимость влияет множество других факторов: спрос на конкретное направление, загруженность самолета, акции и распродажи от авиакомпаний, открытие новых рейсов и расписания на новый сезон.

"Для того чтобы сэкономить, туристам лучше не затягивать с планированием осеннего или новогоднего отпуска за рубежом - билеты лучше купить в понедельник-вторник на этой неделе", - заключил он.

О предстоящем подорожании авиабилетов на 5-7% предупредили и в сервисе OneTwoTrip.

Начиная с 8 августа на фоне сообщений о подготовке новых санкций США курс рубля к доллару и евро начал падать. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, достиг 77,6 рубля, курс доллара увеличился до 68,2234 рубля. В общей сложности с 8 августа доллар вырос на 6-7%, евро - на 6%.