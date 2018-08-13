Суд в США отказался снять обвинения с российской компании Concord Management

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Суд в Вашингтоне в понедельник отказал российской компании Concord Management and Consulting, которую обвиняют в причастности к вмешательству в американские выборы в 2016 году, в удовлетворении ходатайства о снятии обвинений, выдвинутых в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, следует из решения суда.

"Суд отклоняет ходатайство Concord", - говорится в решении суда.

Российская компания Concord Management ранее подала в суд Вашингтона ходатайство о прекращении дела, обосновав это тем, что назначение Мюллера спецпрокурором было незаконным. По мнению адвокатов компании, временно исполняющий обязанности генкпрокурора США Род Розенштейн превысил свои полномочия.

"Назначение спецпрокурора полностью соответствует нормативам устава, так как спецпрокурор является "младшим служащим" и Конгресс США наделил исполняющего обязанности генпрокурора (Розенштейна - ИФ) полномочиями для данного назначения", - говорится в документе.

"Таким образом, спецпрокурор, ведущий расследование и вынесший обвинения в отношении Concord, не превышал полномочий", - подчеркивает суд.

В рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного якобы существовавшему вмешательству России в выборы в США, были выдвинуты обвинения в адрес нескольких российских граждан и компаний, в том числе Concord Management and Consulting.