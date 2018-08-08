Юристы Трампа отвергли предложение ФБР по условиям его допроса в рамках "дела о России"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Юридическая команда американского президента Дональда Трампа отвергла предложение сотрудников спецпрокурора Роберта Мюллера в ФБР относительно условий дачи показаний главы государства в рамках "российского расследования", пишет в среду газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. Со своей стороны, один из адвокатов президента Джей Секулов, по данным газеты, лишь подтвердил, что юристы Дональда Трампа ответили сотрудникам Роберта Мюллера на их недавнее предложение по условиям допроса президента. Однако он отказался комментировать содержание этого ответа.

Согласно информации осведомленного источника газеты, юристы Дональда Трампа в настоящее время напрямую возможность дачи показаний не отклоняют, но также и не выступают с новыми предложениями о возможных условиях.

Кроме того, по данным источника The New York Times, адвокаты президента не хотели бы, чтобы он отвечал на вопросы касательно препятствования правосудию. Они обеспокоены, подчеркивает газета, что президент может оговорить себя во время дачи показаний. Также на прошлой неделе они готовы были сообщить Роберту Мюллеру, что Трамп откажется от интервью, но сам президент, уверенный в способности убедить спецпрокурора в своей невиновности, настоял, чтобы юристы продолжили переговоры.

На прошлой неделе газета the Washington Post писала, что Роберт Мюллер выступил с предложением сократить количество вопросов, которые хотел бы задать президенту в устной форме в обмен на его согласие ответить на некоторые вопросы письменно.

Информация о возможности допроса американского президента в рамках расследования впервые появилась в декабре 2017 года. С тех пор команда юристов Дональда Трампа и следователи Роберта Мюллера ведут переговоры относительно такой встречи. Юристы Трампа ранее выдвигали условие, что Мюллер не должен задавать вопросы Трампу о его действиях, совершенных им на посту американского президента, в том числе, это касается и увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Коми.