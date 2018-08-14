"Натали Турс" объявило о приостановке деятельности

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Компания "Натали Турс" приостановила свою деятельность.

"Компания "Натали Турс" приостановила свою операционную деятельность", - говорится в сообщении на ее сайте.

В свою очередь в ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" сообщили, что заявление "Натали Турс только фиксирует ситуацию, оно не повлечет за собой возможности для клиентов получить выплаты из финансовых гарантий.

"Туроператор приостановил операционную деятельность, но не остановил в соответствии с законом туроператорскую деятельность. Это ничего не значит - только то, что компания не берет на себя новых обязательств. К сожалению, просто зафиксирована ситуация сегодняшнего дня", - сообщил "Интерфаксу" во вторник директор "Турпомощи" Александр Осауленко.

Кризис "Натали Турс"

Один из крупнейших российских туроператоров "Натали Турс" 4 июля объявил об аннуляции всех проданных туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем, при этом туров и авиабилетов до 1 октября продано на $15 млн. В реестре пострадавших, составленном самой компанией - 12 тысяч туров. Общее число пострадавших туристов, по оценкам экспертов, может достигать 30 тысяч. Ущерб клиентов "Натали Турс" оценили почти в 1,2 млрд рублей.

Страховая компания "Ингосстрах", где застрахована ответственность туроператора, ранее заявляла, что готова выплачивать компенсации пострадавшим клиентам в объеме, который покрывается финансовой гарантией туроператора, но только после того, как он объявит об остановке деятельности.

Компания реализовывала туры от имени ООО "Панорама Тур", его финансовая ответственность застрахована на 50 млн рублей. По данным Российского союза туриндустрии, по каждому несостоявшемуся туру выплаты не превысят 4,5 тыс. рублей.