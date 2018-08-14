Глава "Натали Турс" уточнил, что закрыт только сайт компании

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Глава туроператора "Натали-Турс" Владимир Воробьев назвал информацию о приостановке деятельности компании некорректной, по его словам, закрыт только официальный сайт.

"Появилась некорректная информация, она будет подправлена. Речь идет о той же информации, что мы давали 4 июля, когда мы объявили об остановке продаж и возобновлении их с 1 октября. Ничего нового не произошло, за исключением того, что, по просьбам трудящихся, закрыли временно сайт, чтобы не раздражать. Много было жалоб, что сайт функционирует, и мы, таким образом, вводим в заблуждение туристов", - сообщил он "Интерфаксу".

На сайте туроператора "Натали Турс" утром во вторник появилось сообщение, что он "приостановил свою операционную деятельность". В ассоциации "Турпомощь" заявления туроператора об остановке не получали.

Воробьев уточнил, что "Натали Турс" ведет переговоры с инвесторами и рассчитывает возобновить отправку туристов с 1 октября.

"У нас идут переговоры с инвесторами, у них есть интерес, и я надеюсь, что мы найдем желающих", - сказал он.

Один из крупнейших российских туроператоров "Натали Турс" 4 июля объявил об аннуляции всех проданных туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем. При этом туров и авиабилетов до 1 октября продано на $15 млн. В реестре пострадавших, составленном самой компанией, - 12 тыс. туров. Общее число пострадавших туристов, по оценкам экспертов, может достигать 30 тыс.

"Натали Турс" - один из старейших российских туроператоров, создан в 1992 году Владимиром Воробьевым. Основным направлением деятельности компании была Испания. Долгое время компания занимала лидирующие позиции на туроператорском рынке, в некоторые годы она входила в пятерку крупнейших компаний отрасли. После кризиса 2014 года объемы "Натали Турс" стали падать. В 2017 году ее пакетные туры купили 22 тыс. человек.