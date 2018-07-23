Экономика

Шесть тысяч клиентов "Натали Турс" потребовали вернуть им деньги

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Туроператор "Натали Турс" получил от клиентов 6 тысяч заявлений на возврат денег по несостоявшимся турам, сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Примерно 6 тыс. заявлений на компенсации по несостоявшимся турам подано туроператору "Натали Турс". Об этом президент компании Владимир Воробьев сказал на встрече с клиентами и турагентами", - сказала она.

Также Тюрина добавила, что все туристы "Натали Турс" вернулись домой, последние прилетели 22 июля.

Туроператор "Натали Турс" начал выплачивать туристам деньги за несостоявшиеся туры в начале июля, сумма составила 800 тысяч рублей. Однако, по словам представителей турагентств, позже никаких выплат туроператор не производил.

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Президент компании Владимир Воробьев предложил агентствам и их клиентам два варианта решения этой проблемы. Первый - это возврат денег, второй - принять гарантийное обязательство на предоставление туристических услуг на сумму задолженности в период с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020. При этом вопрос о сроках возврата денежных средств туристам за аннулированные туры остался неясным.

"У нас сейчас два варианта. Один вариант - это то, чего вы все, наверное, добиваетесь - вынудить нас написать заявление о прекращении деятельности... и направить вас в страховую. Сколько вы там сможете денег получить, я затрудняюсь сказать, потому что в настоящий момент уже порядка 6 тысяч заявлений мы приняли... Кто добьется компенсации, к сожалению, это будут не очень большие деньги", - приводит РСТ слова главы "Натали Турс".

По данным АТОР, юристы ожидают многочисленных судебных исков от туристов к "Натали Турс", правовая служба ассоциации получает несколько десятков обращений в день от клиентов туроператора.

Туроператор "Натали Турс" 4 июля объявил об аннуляции всех проданных туров до 1 октября и остановке продаж из-за финансовых проблем.

Финансовая ответственность компании застрахована на 150 млн рублей в СК "Ингосстрах". При этом туров и авиабилетов до 1 октября продано на $15 млн. По данным экспертов, гарантий не хватит на выплаты всем пострадавшим.

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Теги: Натали Турс

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