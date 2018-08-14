Спасатели эвакуировали туристов, которые были заблокированы на горе Алтая

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали четверых туристов с вершины горы Ак-Кем в Республике Алтай, где они с воскресенья ждали помощи в условиях мороза и сильного ветра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре главного управления МЧС РФ по региону.

"Туристы эвакуированы с горы на борт вертолета. В настоящее время он в пути. Ориентировочно вертолет прибудет в аэропорт Горно-Алтайска в 20:15 местного времени. О состоянии туристов пока сложно говорить, на месте будет дана оценка их самочувствия", - сказали в пресс-центре.

В аэропорту Горно-Алтайска вертолет с туристами и спасателями будет ожидать несколько машин скорой помощи.

В воскресенье 12 августа сигнал SOS поступил из Усть-Коксинского района Республики Алтай, где туристическая группа из четырех человек не может спуститься с вершины Ак-Кем высотой 4,1 тыс. метров. Сильный ветер унес палатку и снаряжение. Туристы соорудили временное укрытие.