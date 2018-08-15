В России

Два лесных пожара потушено в Бурятии за сутки

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Бурятии за сутки потушено два и локализован один лесной пожар в Прибайкальском и Северо-Байкальском районах, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

Всего за сутки на тушении очагов было задействовано 45 человек из числа лесной охраны и пожарных-парашютистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов и 12 единиц лесопожарной техники.

Ведомство напоминает, что жители Бурятии могут свободно находиться в лесу для сбора грибов и других дикоросов при условии соблюдения правил пожарной безопасности. Нарушение этих правил в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа в размере от 4 до 5 тыс. руб.; на должностных лиц - от 20 до 40 тыс. руб.; на юридических лиц - от 300 до 500 тыс. руб.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, Бурятия

Новости по теме

В России
Пробные ЕГЭ по информатике на компьютере начнутся в 2019 годуПробные ЕГЭ по информатике на компьютере начнутся в 2019 году
Ожидается, что новая форма экзамена будет внедрена в 2022 годуПодробнее
 Президиум Мосгорсуда не будет рассматривать жалобу на приговор УлюкаевуПрезидиум Мосгорсуда не будет рассматривать жалобу на приговор Улюкаеву
Суд посчитал, что в решениях предыдущих инстанций нет нарушений, повлиявших на исход делаПодробнее
 "Натали Турс" объявило о приостановке деятельности"Натали Турс" объявило о приостановке деятельности
Ущерб клиентов туроператора оценили почти в 1,2 млрд рублейПодробнее
 Россияне высказали отношение к участникам путча 1991 годаРоссияне высказали отношение к участникам путча 1991 года
По мнению опрошенных "Левада-центром", ни одна из сторон не была праваПодробнее
Суд повторно арестовал экс-гендиректора НПО Лавочкина по обвинению в мошенничествеСуд повторно арестовал экс-гендиректора НПО Лавочкина по обвинению в мошенничестве
Ранее Мосгорсуд отменил решение о заключении под стражу Сергея ЛемешевскогоПодробнее
 "ВКонтакте" пообещала реформу приватности"ВКонтакте" пообещала реформу приватности
Так в соцсети отреагировали на рост числа дел за "экстремистские" публикации в интернетеПодробнее
 Вандалов привлекли к ответственности за попытку установить мангал на Медном всадникеВандалов привлекли к ответственности за попытку установить мангал на Медном всаднике
Максимальный штраф за вменяемое им мелкое хулиганство - тысяча рублейПодробнее
 "Туполев" получил госконтракт на глубокую модернизацию "стратега" Ту-95МС"Туполев" получил госконтракт на глубокую модернизацию "стратега" Ту-95МС
Первый вылет обновленного самолета запланирован на конец 2019 годаПодробнее
 ГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонииГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонии
Ночью появилось сообщение об отлете Сенцова в КиевПодробнее
 Минобороны РФ рассекретило приказ Сталина от 1941 года о бомбежке БерлинаМинобороны РФ рассекретило приказ Сталина от 1941 года о бомбежке Берлина
В рассекреченных документах говорится о подвигах советских солдатПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 августа6 фото
14 августа
Фотохроника 14 августа
Обрушение моста в Генуе8 фото
14 августа
Обрушение моста в Генуе
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПутин заявил о готовности встретиться с лидером КНДР в ближайшее времяВ РоссииПробные ЕГЭ по информатике на компьютере начнутся в 2019 годуКультураСкончался писатель Эдуард УспенскийЭкономика"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублейВ миреВену признали самым комфортным городом для проживания в 2018 годуЭкономикаДолг домохозяйств США вырос до рекордных $13,3 трлн во II квартале

Индия отправит человека в космос к 2022 году

По словам премьер-министра страны, это может случиться и раньше Подробнее

Что случилось этой ночью: 15 августа

Смерть Эдуарда Успенского; перспективы встречи Путина и Ким Чен Ына Подробнее

Сеул попытается соединить дороги двух Корей до конца года

Развитие связей между двумя корейскими государствами не является дополнением к нормализации отношений Севера с США, заявил президент Южной Кореи Подробнее

45 афганских военных погибли в результате нападения талибов на севере Афганистана

Путин заявил о готовности встретиться с лидером КНДР в ближайшее время

Путин заявил о готовности встретиться с лидером КНДР в ближайшее времяРоссийский президент готов обсудить проблемы региона с Ким Чен Ыном, сообщают северокорейские СМИ Подробнее

Два лесных пожара потушено в Бурятии за сутки

Герои Эдуарда Успенского на экране

Герои Эдуарда Успенского на экранеСамые известные мультфильмы, снятые по сценариям писателя Подробнее

Производство первой партии транспортников Ил-112В начнется в 2018 году

Военным необходимы сотни таких самолетов Подробнее

Главы МИД Украины и Германии обсудили вопрос размещения миротворцев ООН в Донбассе

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru