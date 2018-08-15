Два лесных пожара потушено в Бурятии за сутки

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Бурятии за сутки потушено два и локализован один лесной пожар в Прибайкальском и Северо-Байкальском районах, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

Всего за сутки на тушении очагов было задействовано 45 человек из числа лесной охраны и пожарных-парашютистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов и 12 единиц лесопожарной техники.

Ведомство напоминает, что жители Бурятии могут свободно находиться в лесу для сбора грибов и других дикоросов при условии соблюдения правил пожарной безопасности. Нарушение этих правил в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа в размере от 4 до 5 тыс. руб.; на должностных лиц - от 20 до 40 тыс. руб.; на юридических лиц - от 300 до 500 тыс. руб.