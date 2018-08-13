С греческого острова Эвбея начали эвакуацию людей из-за пожара

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Спасатели начали эвакуировать жителей греческого острова Эвбея, расположенного в 92 км от Афин, из-за лесных пожаров, пишет в понедельник The Guardian.

"Сотни пожарных машин задействованы в тушении пламени, эвакуированы более 500 человек из двух деревень. Спасатели со всего региона были перенаправлены на Эвбею", - пишет газета.

По данным ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ), на острове перекрыто движение на участке Халкида-Эдипсу, в столичном регионе Аттика также сохраняется высокая пожароопасная ситуация.

Ранее из-за масштабных пожаров в пригородах Афин погибли 94 человека. Более 30 человек все еще находятся в больницах, некоторые - в критическом состоянии.