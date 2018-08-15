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Кремль ответил матери Сенцова на просьбу о помиловании сына

Ей заявили, что прошение режиссер должен написать сам, однако сестра Сенцова уверена, что он точно не будет этого делать

Кремль ответил матери Сенцова на просьбу о помиловании сына
Олег Сенцов
Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Управления по обеспечению конституционных прав граждан при администрация президента РФ ответило матери украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам колонии, на просьбу о его помиловании, указав, что соответствующее прошение Владимиру Путину он должен написать сам, сообщает украинский телеканал "Громадське".

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"Разъясняем, что в соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации ... процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, который обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание", - говорится в ответе матери Сенцова, где также отмечается, что именно президент принимает окончательное решение о помиловании.

При этом сестра режиссера Наталья Каплан завила "Громадське", что Сенцов "однозначно не будет писать прошение о помиловании". "Могу сказать, что такой ответ (управления АП - ИФ) свидетельствует о том, что Олега отпускать не собираются", - добавила она.

Военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории Крыма террористического сообщества.

С 14 мая 2018 года Сенцов проводит голодовку, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ "по политическим мотивам". Родственники Сенцова заявляют о серьезном ухудшении состояния его здоровья.

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Теги: Олег Сенцов

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