Кремль ответил матери Сенцова на просьбу о помиловании сына

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Управления по обеспечению конституционных прав граждан при администрация президента РФ ответило матери украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам колонии, на просьбу о его помиловании, указав, что соответствующее прошение Владимиру Путину он должен написать сам, сообщает украинский телеканал "Громадське".

"Разъясняем, что в соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации ... процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, который обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание", - говорится в ответе матери Сенцова, где также отмечается, что именно президент принимает окончательное решение о помиловании.

При этом сестра режиссера Наталья Каплан завила "Громадське", что Сенцов "однозначно не будет писать прошение о помиловании". "Могу сказать, что такой ответ (управления АП - ИФ) свидетельствует о том, что Олега отпускать не собираются", - добавила она.

Военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории Крыма террористического сообщества.

С 14 мая 2018 года Сенцов проводит голодовку, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ "по политическим мотивам". Родственники Сенцова заявляют о серьезном ухудшении состояния его здоровья.