В скандальном детсаду в Астрахани связанных детей оставляли на полу туалета

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Одна из свидетелей по делу о жестоком обращении с детьми в частном детском саду Астрахани предоставила следствию новое видео. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информационный источник в среду.

"Воспитатель детского сада предоставила видео, на котором дети возрастом около года-двух лежат связанными на полу туалета, плачут и зовут на помощь, кричат "мамочка". Все в кадре порядка пяти малышей, и, похоже, что лежали они так долго, все зареванные", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что задержанные после появления в соцсетях видео о связывании малышей пеленками во время тихого часа владельцы частного детского сада "Полина" на улице 1-й Персиковой в Советском районе Астрахани отказываются сотрудничать со следствием и не дают никаких показаний, отрицая свою вину. В настоящее время они находятся в СИЗО.

"Также стало известно, что в качестве сотрудников, присматривающих за детьми в этом саду, нанимались несовершеннолетние девушки 16-17 лет, не имеющие профильного образования, которые выполняли указания руководства и связывали детей систематически", - уточнил источник.

Вместе с тем, в следственном управлении СКР по региону агентству сообщили, что для расследования уголовного дела создана следственная группа, в которую вошли пять следователей.

Уже опрошено более 50 человек, 21 из которых признаны потерпевшими. Проведены осмотры мест происшествий, изъяты вещественные доказательства.

Расследование затруднено тем, что не все малолетние потерпевшие, в силу возраста, могут дать показания о совершенных в отношении них преступлениях, отметили в пресс-службе.

В управлении подчеркнули, что в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц государственных и муниципальных органов, уполномоченных обеспечивать защиту прав детей, и контролирующих органов, которые в течение шести лет не пресекали деятельность частного детского сада.

Ранее сообщалось, что муж и жена, владельцы частного детского сада в Астрахани, задержаны после того, как в отношении руководства садика возбудили уголовное дело по пунктам "а, б" части 2 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Основанием для возбуждения дела стало, в честности, видео, получившее большой резонанс в социальных сетях. На кадрах воспитанники частного детского сада во время "тихого часа" лежат в кроватках по двое, туго связанные пеленками. Автор видео утверждает, что воспитатели постоянно связывают детей для того, чтобы уложить их спать.

Выяснилось также, что детсад работал без лицензии, с нарушением санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства.

В саду агентству заявили, что размещенное в соцсетях видео - инсценировка и провокация конкурентов. Учреждение посещали около 30 детей.

Работа садика по решению суда приостановлена.