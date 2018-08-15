В МИД РФ назвали безосновательными новые санкции США

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Объявленные США санкции против России в связи с ситуацией с отравлением Скрипалей в британском Солсбери безосновательны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К провокации с российскими гражданами в Солсбери подключились и политики в США, они объявили о новых антироссийских санкциях, уже мотивируя их событиями в Солсбери и Эймсбери. Решения, принятые на бездоказательной основе, расцениваем как предвзятые и политически мотивированные, все это напоминает сюжет более чем десятилетней давностей с якобы наличием химического оружия в Ираке", - сказала она на брифинге в среду.

"Мы обеспокоены отсутствием информации о самочувствии Юлии Скрипаль и ее отца и поражены продолжающимся отказом британских властей обеспечить к ним доступ сотрудников российского посольства", - отметила Захарова.