Путин пока не поручал подготовить меры в ответ на возможные новые санкции США

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пока не давал поручений проработать ответные меры на новые возможные санкции США, сообщил в понедельник его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами Пескову напомнили высказывание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая ранее заявила, что Россия работает над такими ответными мерами. В связи с этим пресс-секретаря спросили, давал ли президент РФ какие-либо указания относительно того, в какой форме будет дан ответ на эти санкции.

"Здесь в данном случае речь шла о том, что основополагающим принципом является принцип взаимности, принцип зеркальности, чаще всего, в таких ситуациях. Что касается каких-то поручений, то, конечно, пока не давал, потому что пока, скажем так, был анонс неких новых санкций", - сказал Песков.

"Но они пока не введены. И, конечно, не имея точной информации о том, какие очередные рестрикции придумал Вашингтон, говорить о каких-то ответах было бы, наверно, некорректно", - сказал Песков.