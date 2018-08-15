В Красноярске завершено расследование дела охранника о коллажах c патриархом в соцсети

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Красноярске завершено расследование уголовного дела против местного жителя, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды из-за коллажей с президентом и патриархом, размещенных в соцсети "ВКонтакте", сообщил "Интерфаксу" адвокат международной правозащитной группы "Агора" Владимир Васин.

"Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего Андрея Безбородова, обвиняемого в возбуждении ненависти в отношении какой-либо социальной группы из-за нескольких картинок с подписями в социальной сети "ВКонтакте" (ч. 1 ст. 282 УК РФ)", - сообщил агентству Васин, защищающий Безбородова.

По его словам, "речь идет, в частности, о фотографии президента России Владимира Путина с патриархом Кириллом с шуткой о Троице, а также о ряде изображений в отношении представителей Кавказа, Закавказья и Средней Азии".

"После возбуждения уголовного дела из-за коллажей во "ВКонтакте" психиатрическая экспертиза посчитала охранника Безбородова, имеющего разрешение на ношение оружия, невменяемым. Сам Безбородов заявляет, что полностью здоров, а вменяемые ему теперь следствием спорные картинки отправлял в папку "Сохраненное" во "ВКонтакте", - пояснил Васин.

Адвокат добавил, что в среду следователь ознакомил его и Безбородова с протоколами о назначении комплексной психолого-лингвистической экспертизы и постановлением о назначении психиатрической экспертизы, а затем сразу предоставил для ознакомления готовые заключения экспертов по этим экспертизам, после чего уведомил об окончании следствия.

"Мы заявили о преждевременности такого шага, указали на неполноту проведенной психиатрической экспертизы, а также на необходимость предоставления разумного срока для ознакомления и анализа текста психолого-лингвистической экспертизы. Там 29 листов, переданных нам только сегодня", - сказал Васин.