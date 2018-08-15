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Mail.ru Group обратилась в Думу с инициативой амнистии осужденных за репосты и "лайки"

Обращения также поступили в Верховный суд и Минюст РФ

Mail.ru Group обратилась в Думу с инициативой амнистии осужденных за репосты и "лайки"
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Mail.ru Group направила обращения с инициативой по декриминализации действий пользователей в соцсетях и амнистии ранее осужденных за это в Госдуму, Верховный суд и в министерство юстиции РФ.

"Сегодня нами были направлены следующие официальные обращения: в Государственную Думу РФ с просьбой инициировать внесение законопроекта об амнистии осужденных по статьям 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ. Амнистия должна применяться к осужденным за экстремизм и распространение информации и другую активность в соцсетях (в том числе лайки, репосты, публикации изображений) в случаях, если такие действия не имели общественно опасных последствий", - говорится в заявлении пресс-службы компании, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Как сообщалось, в начале августа компания Mail.ru Group, которой принадлежит интернет-портал и почта Mail.Ru, три социальные сети - "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир", выступила за амнистию осужденных за экстремизм из-за репостов и "лайков" в соцсетях и декриминализацию подобных случаев.

"Мы видим, как во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой", - говорилось в релизе Mail.ru Group, размещенном на ее сайте 6 августа.

"Мы убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены. Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям и декриминализацию подобных случаев в будущем", - отмечается в заявлении компании.

Со своей стороны в соцсети "ВКонтакте" сообщили, что запускают полную приватность личных страниц пользователей, которые все чаще становятся фигурантами уголовных дел об экстремизме.

Как сообщил накануне управляющий директор компании Андрей Рогозов, "статистика показывает, что с течением времени ситуация с возбуждением уголовных дел за публикации в Интернете ухудшается". "Пользователи ВКонтакте все чаще становятся фигурантами подобных дел. И нас это чрезвычайно беспокоит. Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям", - заявил Рогозов.

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Теги: Mail.ru

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