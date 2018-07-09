Захар Прилепин ушел с поста заместителя комбата в ДНР

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Писатель Захар Прилепин покинул пост заместителя командира батальона вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Я ушел с должности заместителя комбата, потому что у меня чуть расширился функционал, добавилось обязанностей. Однако я остаюсь куратором своего батальона, советником главы ДНР и сохраняю членство в общественных движениях Донбасса", - сказал писатель "Интерфаксу" по телефону.

Он пояснил, что не намерен отказываться от посещения Донбасса в будущем. "Если раньше я 90% времени проводил в Донбассе и 10% в Москве, то теперь будет 50 на 50", - сказал он.

Ранее Прилепин написал в своей колонке на сайте "Свободная пресса", что собирается покинуть пост заместителя командира батальона ДНР.

"Этим летом наш батальон перешёл из состава полка спецназначения в ведомство ракетных войск; теперь мы - ракетчики. Специфика, прямо скажем, не моя; ну и в свете того, что наступления не будет, а в большой России у меня за два года донбасской службы накопилась уйма зависших и не решаемых дел, в этом июле я ухожу с поста заместителя командира батальона", - написал он.

По мнению Прилепина, противостояние в Донбассе "минимизировано". "Нельзя сказать, что на донбасских фронтах полная тишина - но противостояние минимизировано; за четыре года я такого и не помню. Всё говорит о том, что решения приняты иные: наступать не будет ни та, ни эта сторона, основная схватка пройдёт под ковром в момент выборов украинского президента", - считает писатель.