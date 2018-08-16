Власти Петербурга отказали "Мемориалу" в продлении аренды здания, которое правозащитники занимают 20 лет

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга сообщил руководству правозащитной организации "Мемориал" об отказе в продлении договора аренды на занимаемое ими помещение.

"Мы получили письмо от комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга о том, что городская комиссия по распоряжению имуществом рассмотрела обращение "Мемориала" о продлении договора аренды на помещение по Разъезжей улице, 9А и приняла решение его расторгнуть. Письмо адресовано нам и директору учреждения "Имущество Санкт-Петербурга" с поручением начинать расторжение договора", - рассказала "Интерфаксу" в четверг исполнительный директор общества Галина Школьник.

Она добавила, что срок аренды помещения на Разъезжей улице у организации закончился в конце февраля 2017 года, но еще с лета 2016 года руководство общества начало просить Смольный продлить договор. "Нас все это время никто не выселял. В нашем договоре есть пункт о том, что, если стороны не имеют претензий, то договор считается действующим", - добавила Школьник.

По ее словам, пока власти не требовали от организации освободить помещение.

"Насколько я понимаю, мы должны получить какое-то уведомление от "Имущества Санкт-Петербурга". Сейчас мы хотели бы понять причины, по которым с нами не хотят продлять договор, ведь мы много лет арендуем это помещение, к нам никогда не было претензий. Мы написали два запроса, если получим ответ, что решение неизменно, то мы, наверное, должны будем обратиться в суд", - сказала Школьник.

Она добавила, что организация занимает помещение на Разъезжей улице с декабря 1997 года.

В пресс-службе комитета "Интерфаксу" пока не смогли прокомментировать ситуацию.

Благотворительная историко-просветительская правозащитная организация "Мемориал" занимается юридической, социальной и психологической поддержкой жертв политических репрессий, проводит сбор и обработку сведений о репрессированных.