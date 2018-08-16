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Суд согласился выпустить из СИЗО фигурантку дела "Нового величия" Павликову

Смягчить меру пресечения просили следствие и прокуратура

Суд согласился выпустить из СИЗО фигурантку дела "Нового величия" Павликову
Фигурантка дела "Нового величия" Анна Павликова в Дорогомиловском суде
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Дорогомиловский районный суд Москвы смягчил меру пресечения фигурантке дела организации "Новое величие" Анне Павликовой. Она будет отпущена из СИЗО под домашний арест, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия подлежит удовлетворению. (...) Суд постановил: изменить в отношении обвиняемой Павликовой меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест", - огласила решение судья Ирина Деваева.

Срок домашнего ареста Павликовой установлен до 13 сентября. Девушка будет находиться в московской квартире отца в районе Крылатское.

Накануне следствие просило перевести ее под домашний арест. Это ходатайство на сегодняшнем заседании поддержала прокуратура. "Учитывая изложенные следствием обстоятельства, а также положительные характеристики обвиняемой и ее состояние здоровья, ходатайство следствия поддерживаю и прошу удовлетворить", - заявил прокурор.

Позднее сегодня суд рассмотри вопрос о смягчении меры пресечения другой фигурантке дела - Марии Дубовик.

Отпустить девушек из СИЗО просили ранее председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов и омбудсмен РФ Татьяна Москалькова. Накануне в Москве прошла акция в поддержку задержанных.

Дорогомиловский суд Москвы 16 марта отправил под стражу шестерых активистов движения "Новое величие", в том числе 17-летнюю на тот момент Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Еще четверо были помещены под домашний арест. Они обвиняются по ст. 282.1 УК РФ (Создание экстремистского сообщества). Если их вина будет доказана, им грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от шести до десяти лет.

По мнению защитников, обвинение против активистов построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу оппозиционно настроенных молодых людей. Участники "Нового величия" заявляли, что человек, которого называли Руслан Д., предложил им превратить оппозиционный чат, в котором они общались, в полноценное движение с политической программой и сам написал для него устав. По информации некоторых СМИ, Руслан Д. является либо штатным сотрудником силовых структур, либо информатором полиции.

"Марш матерей" в Москве

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По сообщениям полиции в акции приняли участие несколько сотен человекНо судя по разговорам присутствующих, удивленных количеству людей, участников было большеНе все начали марш от &quot;Пушкинской&quot;, многие присоединялись уже на бульвареНакануне столичная мэрия призывала организаторов акции отказаться от ее проведения, поскольку она не согласована с властями и представляет угрозу общественной безопасности, но это не остановило участников, как и проливной дождь, шедший, хоть и с перерывами, на протяжении всего маршаДорогомиловский суд Москвы 16 марта отправил под стражу шестерых активистов движения &quot;Новое величие&quot;, в том числе 17-летнюю на тот момент Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Еще четверо были помещены под домашний арест.По мнению защитников, обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу оппозиционно настроенных молодых людей
По сообщениям полиции в акции приняли участие несколько сотен человек
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Теги: Новое величие, Мария Дубовик, Анна Павликова

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