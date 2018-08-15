СКР попросит перевести фигуранток дела "Нового величия" под домашний арест

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы, как ожидается, в ближайшее время рассмотрит ходатайства следователя о смягчении меры пресечения двум фигуранткам дела организации "Новое величие", обвиняемым в экстремизме.

"Следователь мне сегодня сказал, что будет обращаться в суд об изменении меры пресечения в отношении Анны Павликовой и Марии Дубовик на домашний арест. Как ожидается, заседание пройдет 16 августа", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Дубовик Максим Пашков.

В свою очередь, пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля сообщила, что пока такие материалы от следователя не поступали.

Дорогомиловский суд Москвы 16 мая арестовал десять активистов движения "Новое величие", в том числе 17-летнюю на тот момент Павликову и 19-летнюю Дубовик. Их обвиняют в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ).

По данным СМИ, обвинение против них построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу оппозиционно настроенных молодых людей. Участники "Нового величия" заявляли, что человек под ником Руслан Д. предложил им превратить оппозиционный чат, в котором они общались, в полноценное движение с политической программой и сам написал для него устав. По информации СМИ, Руслан Д. является штатным сотрудником ФСБ.

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов ранее заявля, что считает неоправданным содержание Павликовой и Дубовик под стражей, так как оно не обосновано ни с точки зрения предъявленных обвинений, ни с точки зрения их возраста и состояния здоровья.

Сторонники обвиняемых девушек намерены сегодня провести несогласованную акцию в поддержку фигуранток дела "Нового величия". Со своей стороны столичная мэрия призвала организаторов акции "Марш матерей" отказаться от этой затеи, поскольку она не согласована с властями и представляет угрозу общественной безопасности.