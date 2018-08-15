Полиция насчитала несколько сотен участников "Марша матерей" в центре Москвы

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Несанкционированная акция "Марш матерей" в поддержку фигурантов дела организации "Новое величие", обвиняемых в экстремизме, проходит в среду вечером в центре Москвы.

В пресс-службе столичного главка МВД "Интерфаксу" сообщили, что в несогласованном властями мероприятии принимают участие порядка 200 человек. "Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан", - заявили в пресс-службе.

Дорогомиловский суд Москвы 16 марта отправил под стражу шестерых активистов движения "Новое величие", в том числе в том числе 17-летнюю на тот момент Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Еще четверо были помещены под домашний арест.

За полдня до начала акции стало известно, что следствие намерено попросить суд перевести фигуранток дела "Нового величия" под домашний арест. Заседание намечено на завтра.

#МаршМатерей мамы с игрушками своих детей в защиту детей, в поддержку детей, обвиняемых по делу "Новое величие" pic.twitter.com/6ofjVORW1S — Katja Kuznetsova (@KuznetsovaKatja) 15 августа 2018 г.

По мнению защитников, обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу оппозиционно настроенных молодых людей. Участники "Нового величия" заявляли, что человек под ником Руслан Д. предложил им превратить оппозиционный чат, в котором они общались, в полноценное движение с политической программой и сам написал для него устав. По информации некоторых СМИ, Руслан Д. является либо штатным сотрудником силовых структур, либо информатором полиции.

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявлял, что считает неоправданным содержание девушек под стражей, так как оно не обосновано ни с точки зрения предъявленных обвинений, ни с точки зрения их возраста и состояния здоровья. За изменение меры пресечения также высказалась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.