В Самаре арестовали пенсионерку по обвинению в организации экстремистского сообщества

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Самарский районный суд в четверг арестовал бывшего руководителя организации "Община коренного русского народа", пенсионерку Любовь Кузаеву, обвиняемую в организации экстремистского сообщества и еще девяти преступлениях экстремистской направленности, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат, юрист международной правозащитной группы "Агора" Тимур Мифтахутдинов.

"Она арестована до 27 сентября", - сказал он.

Ранее Мифтахутдинов сообщил "Интерфаксу", что Кузаевой предъявлено обвинение в совершении десяти преступлений по пяти статьям Уголовного кодекса РФ: организация экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК РФ - 1 эпизод), возбуждение ненависти организованной группой (пункт "в" части 2 статьи 282 УК РФ - 4 эпизода), возбуждение ненависти по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе (часть 1 статьи 282 УК РФ - 1 эпизод), реабилитация нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК РФ - 2 эпизода), публичные призывы к сепаратизму (часть 1 статьи 280.1 УК РФ - 1 эпизод) и осуществление экстремистской деятельности с использованием интернета (часть 2 статьи 280 УК РФ - 1 эпизод).

Адвокат рассказал, что в письме спецслужб в адрес Следственного комитета от 10 августа говорится, что пенсионерка Кузаева является организатором националистической деструктивной организации "Община коренного русского народа" Самарской области. Вместе с другими участниками она, согласно данным правоохранительных органов, намеревалась "подготовить и организовать несанкционированные массовые акции с целью дестабилизации обстановки в преддверии проведения выборов в Думу городского округа Тольятти и на пост губернатора Самарской области".

"Указанные акции могут носить радикальный экстремистский характер, и перерасти в массовые беспорядки. Вместе с тем, имеются проверенные данные, свидетельствующие о том, что Кузаева Л.А. и Мартышкин И.С. с целью ухода от ответственности планируют покинуть пределы Российской Федерации", - говорится, по словам адвоката, в письме спецслужбы.

Осенью прошлого года, рассказал Мифтахутдинов, Росфинмониторинг внес женщину в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в результате чего она "до сих пор не может вступить на правах наследницы в наследство, а счет, на который поступали ее пенсионные начисления, был заблокирован".