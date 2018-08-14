В Тольятти задержали пенсионерку по делу об экстремистских записях во "Вконтакте"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Бывшую главу самарской организации "Община коренного русского народа", пенсионерку Любовь Кузаеву задержали по уголовному делу о размещении экстремистских записей во "Вконтакте". Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат международной правозащитной группы "Агора" Тимур Мифтахутдинов.

"Сегодня Следственный комитет задержал экс-руководителя "Общины коренного русского народа" в Самаре Любовь Кузаеву. Пока на 48 часов", - сообщил агентству Мифтахутдинов, защищающий задержанную.

По словам адвоката, в отношении Кузаевой возбуждено два уголовных дела о "возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства" (часть 2 статьи 282 УК РФ).

"Помимо того, что Любовь Кузаеву подозревают в размещении экстремистских материалов в социальной сети "ВКонтакте", по мнению следствия, по ее указанию члены объединения экстремистской направленности "Община коренного русского народа Самарской области" также размещали соответствующие материалы в социальных сетях", - сказал защитник.

Мифтахудинов пояснил, что в сентябре 2017 года следственное управление Следственного комитета России по Самарской области начало расследование о разжигании межнациональной розни в отношении Кузаевой (часть 1 статьи 282 УК РФ), а в ноябре - о реабилитации нацизма (части 1 статьи 354.1 УК РФ).

Все четыре перечисленных дела в отношении Кузаевой соединены в одно производство, уточнил адвокат.

Осенью прошлого года Росфинмониторинг внес женщину в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в результате чего она "до сих пор не может вступить на правах наследницы в наследство, а счет, на который поступали ее пенсионные начисления, был заблокирован", добавил Мифтахутдинов.

"Любовь Кузаева считает все эти подозрения необоснованными и вымышленными. Исходя из того, с какой скоростью появляются новые уголовные дела, где Любовь Кузаева становится подозреваемой, можно предположить, что этой пенсионерке из Тольятти правоохранительные органы Самарской области готовят роль организатора экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ), - заключил адвокат.