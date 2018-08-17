В России

Володин и Чемезов обсудят снятие барьеров для диверсификации "оборонки"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин и генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов в пятницу в Коврове (Владимирская область) примут участие в обсуждении проблем диверсификации оборонно-промышленного комплекса, сообщила пресс-служба Госдумы.

"Госдума и "Ростех" обсудят вопросы снятия законодательных барьеров в области диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также в сфере гражданского сегмента продукции ОПК", - говорится в сообщении.

Совещание пройдет на базе "Ковровского электромеханического завода".

"В ходе совещания планируется выработать подходы к решению вопросов законодательного регулирования диверсификации в сфере ОПК, а также обсудить законопроекты, готовящиеся в рамках реализации поручения президента", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что задача снятия законодательных барьеров в этой сфере была поставлена перед Госдумой президентом 24 января 2018 года в ходе совещания по вопросам диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями ОПК.

Пресс-служба сообщает, что в совещании примут участие депутаты всех фракций, представители министерства промышленности и торговли, представители законодательной и исполнительной власти Владимирской области.

Для подготовки и реализации согласованных предложений по совершенствованию российского законодательства в целях обеспечения диверсификации продукции предприятий ОПК, в том числе в целях выпуска такими предприятиями высокотехнологичной продукции гражданского назначения, в Госдуме была создана межфракционная рабочая группа, которую возглавил первый вице-спикер Александр Жуков.

Ранее Володин, отмечая, что "предприятия ОПК высокотехнологичны и обладают достаточными резервами", подчеркивал, что приоритетом в настоящее время является выявление барьеров, мешающих создавать гражданскую продукцию на действующих предприятиях ОПК, а также создание условий для появления такой отечественной продукции, которая способна заместить на рынке импортные аналоги. По его словам, "за то время, пока действуют санкции, наше государство смогло решить ряд задач, в том числе по импортозамещению на предприятиях ОПК. Сейчас мы говорим о развитии уже гражданской компоненты".

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Теги: Вячеслав Володин, Сергей Чемезов, Россия, Ростех

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