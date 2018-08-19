Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 августа

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Путин и Меркель "сверили часы"; Матвиенко констатировала провал "либерального проекта"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в резиденции Мезеберг под Берлином. Среди затронутых тем были сирийское урегулирование, ситуация на Украине, иранская ядерная программа, крупнейшие экономические проекты с участием двух стран, в том числе газопровод "Северный поток-2". Как отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, целью встречи не было достижение договоренностей, это была "сверка часов".

- Обсуждение предложения об изъятии дополнительной прибыли у крупного бизнеса пройдет без отдельного совещания под руководством Владимира Путина. По слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, этот вопрос находится в проработке правительства.

- Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о провале "либерального проекта" миропорядка. По ее мнению, "в сложившейся системе международных отношений произошел разлом", в результате которого возникают "новые лидеры мирового порядка" — Россия и Китай, государства-члены ШОС, БРИКС, ЕАЭС (Евразийский экономический союз).

- Российские дипломаты посетили Марию Бутину в новой тюрьме в США, куда ее перевели в кандалах и без предупреждения. Дипломаты РФ ждут от правозащитников решительного осуждения действий американских властей.

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