Песков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налог

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Предложение об изъятии дополнительных доходов ряда компаний является одной из экспертных точек зрения, и пока оно не проработано, никакой позиции по нему не сформулировано, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в четверг Пескова спросили, является ли это предложение фактически попыткой завуалированного введения прогрессивного налога, а также о том, рассматривается ли эта идея в Кремле.

"Нет, это не так, это одна из экспертных точек зрения, это точка зрения помощника президента. И вы знаете, что президент согласился с тем, что эта точка зрения может и должна быть проработана в правительстве, в том числе с участниками рынка", - сказал Песков.

По его словам, президент всегда "чрезвычайно аккуратно относится к таким вопросам и выступает за тщательную проработку всех возможных последствий, возможного эффекта для рынка и для отрасли перед тем, как принимать решение".

"Мы ожидаем, что после проработки будет сформулирована позиция, пока никакой позиции не фиксировалось и не формулировалось", - сказал Песков.

Сверхдоходы в бюджет

На прошлой неделе помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов предложил увеличить налоги для металлургических, химических предприятий и производителей удобрений. Он пояснил инициативу тем, что металлурги платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. Повышение налогов может принести в бюджет 500 млрд рублей ($7,5 млрд). В список компаний, для которых Белоусов предлагает увеличить налоговую нагрузку, попали, в частности, НЛМК , "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат , "Мечел", "Металлоинвест", Evraz, "Норильский никель" , "СУЭК", АК "АЛРОСА", "Полюс", "ФосАгро", "Уралкалий", "Акрон", "СИБУР".

После этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой отказаться от изъятия допдоходов у компаний-экспортеров металлургической, горнодобывающей, химической и нефтехимической отраслей. Он попросил премьера поддержать позицию РСПП о том, что инициатива об изъятии из прибылей компаний более 500 млрд рублей налогов "может привести к негативным последствиям для развития наиболее конкурентоспособных предприятий РФ и достижения стратегических целей национальной экономики".

Инициатива изъятия "сверхдоходов", как отмечает глава РСПП, противоречит недавним заявлениям правительства РФ о том, что повышение налогов в 2019-2024 гг. будет исчерпано исключительно ростом НДС.