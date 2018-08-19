Главные новости
В миреПесков рассказал о подарках Путина на свадьбу главе МИД АвстрииВ миреУмер бывший генсек ООН Кофи АннанВ миреУкраина заблокировала российский танкер "Механик Погодин" в Херсоне
В России

Десять человек госпитализированы после столкновения автобуса и внедорожника в Приморье

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Десять пострадавших в результате столкновения автобуса и внедорожника в приморском городе Артеме доставлены в больницу, сообщила пресс-служба краевого Управления МВД.

"В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили девять пассажиров автобуса и 45-летний водитель внедорожника. Пострадавшие госпитализированы. 61-летний водитель автобуса скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на улице Кирова, где столкнулись автобус и автомобиль "Ниссан Сафари".

По факту ДТП со смертельным исходом полиция проводит проверку, назначено проведение ряда экспертиз.

Как сообщалось, в воскресенье в Артеме произошла дорожная авария с участием автобуса и внедорожника. Ранее в Государственной инспекции безопасности дорожного движения города сообщили, что, по предварительным данным, причиной столкновения стал выезд на выезд одного из участников аварии на встречную полосу.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, Приморье

Новости по теме

В России
Володин не исключил встречи с представителями Mail.ru по поводу закона о репостахВолодин не исключил встречи с представителями Mail.ru по поводу закона о репостах
Спикер ГД получил обращение по поводу декриминализации действий пользователей в соцсетяхПодробнее
 Путин предложил кандидатов на должности глав Дагестана и ИнгушетииПутин предложил кандидатов на должности глав Дагестана и Ингушетии
В парламенты республик внесены на рассмотрение, в частности, кандидатуры руководителей регионов Владимира Васильева и Юнус-Бека ЕвкуроваПодробнее
 В России предложили создать электронную карту избирателя по аналогии с FAN IDВ России предложили создать электронную карту избирателя по аналогии с FAN ID
По словам председателя штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова, карта даст возможность проголосовать "и в Липецке, и в Нью-Йорке"Подробнее
 Актер Панин задержал вылет самолета из-за "шестого чувства"Актер Панин задержал вылет самолета из-за "шестого чувства"
Актер сам попросил снять его с рейса Симферополь - МоскваПодробнее
Вторую фигурантку дела "Нового величия" Дубовик перевели под домашний арестВторую фигурантку дела "Нового величия" Дубовик перевели под домашний арест
Ранее сегодня суд согласился отпустить из СИЗО другую фигурантку дела - Анну ПавликовуПодробнее
 Суд согласился выпустить из СИЗО фигурантку дела "Нового величия" ПавликовуСуд согласился выпустить из СИЗО фигурантку дела "Нового величия" Павликову
Смягчить меру пресечения просили следствие и прокуратураПодробнее
 Трамп назвал американские СМИ, публикующие фейковые новости, "партией оппозиции"Трамп назвал американские СМИ, публикующие фейковые новости, "партией оппозиции"
Так он отреагировал на кампанию американских СМИ, которые намерены опубликовать материалы в поддержку свободы прессыПодробнее
 Бывший замначальника столичного главка СКР получил 5,5 лет колонииБывший замначальника столичного главка СКР получил 5,5 лет колонии
Генерал Никандров признан виновным в получении взятки в особо крупном размереПодробнее
 ЛГБТ-активисты сообщили, что им впервые разрешили провести в России гей-парадЛГБТ-активисты сообщили, что им впервые разрешили провести в России гей-парад
Власти Новоульяновска предложили провести его в поселке с населением семь человекПодробнее
 Российские космонавты установили на МКС антенну для контроля миграции животных и птицРоссийские космонавты установили на МКС антенну для контроля миграции животных и птиц
Космонавты выходили в скафандрах нового поколенияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Путин на свадьбе главы МИД Австрии7 фото
18 августа
Путин на свадьбе главы МИД Австрии
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 17 августа6 фото
17 августа
Фотохроника 17 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПесков рассказал о подарках Путина на свадьбу главе МИД АвстрииВ миреУмер бывший генсек ООН Кофи АннанВ миреУкраина заблокировала российский танкер "Механик Погодин" в ХерсонеВ миреПорошенко запретил взыскивать долги с предприятий ОПК в пользу РоссииВ миреЭкс-капитан сборной Пакистана по крикету принес присягу в качестве главы кабминаВ миреПентагон заподозрил Китай в подготовке атаки на США

Жителей Приморья предупредили о двух надвигающихся тайфунах

Они принесут ливни и могут вызвать наводнение Подробнее

Десять человек госпитализированы после столкновения автобуса и внедорожника в Приморье

Российские военные в Сирии организовали и провели почти 1,9 тыс. гуманитарных акций

Более 20 человек ранены и один погиб в ДТП с участием автобуса и зерновоза на Ставрополье

Дипломаты посетили Марию Бутину в новой тюрьме в США

Посольство РФ направит в госдеп очередной демарш с жесткой оценкой методов, применяемых к россиянке Подробнее

Предложение об изъятии дополнительной прибыли обсудят без Путина

Президент не планирует созывать отдельное совещание по этому вопросу, заявил Дмитрий Песков Подробнее

Туристка из Барнаула погибла от переохлаждения возле камчатского вулкана

Премьер Абхазии обсудил в Москве программы содействия развитию республики

В 2018 и 2019 годах Россия выделит Абхазии 3,24 млрд руб финансовой помощи Подробнее

Около Южных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru