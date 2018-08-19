Десять человек госпитализированы после столкновения автобуса и внедорожника в Приморье

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Десять пострадавших в результате столкновения автобуса и внедорожника в приморском городе Артеме доставлены в больницу, сообщила пресс-служба краевого Управления МВД.

"В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили девять пассажиров автобуса и 45-летний водитель внедорожника. Пострадавшие госпитализированы. 61-летний водитель автобуса скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на улице Кирова, где столкнулись автобус и автомобиль "Ниссан Сафари".

По факту ДТП со смертельным исходом полиция проводит проверку, назначено проведение ряда экспертиз.

Как сообщалось, в воскресенье в Артеме произошла дорожная авария с участием автобуса и внедорожника. Ранее в Государственной инспекции безопасности дорожного движения города сообщили, что, по предварительным данным, причиной столкновения стал выезд на выезд одного из участников аварии на встречную полосу.