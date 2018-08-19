Жителей Приморья предупредили о двух надвигающихся тайфунах

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Примгидромет предупредил о ливнях, которые на предстоящей неделе вызовут в Приморском крае два тайфуна.

"Учитывая повышенную водность рек края в настоящий момент, дожди такой интенсивности могут привести к наводнению на большей части края", - сообщила в воскресенье пресс-служба Примгидромета.

Уточняется, что тайфун Rumbia обострит атмосферный фронт, который будет смещаться над территорией Приморского края 21-22 августа. В крае пройдут дожди, в южной половине и на востоке сильные. Не исключены локальные ливни опасной категории.

Еще большую опасность на данный момент представляет тайфун Soulik, отмечают приморские метеорологи. Сейчас он медленно смещается над акваторией Тихого океана, максимальный ветер вблизи центра составляет около 40 м/с, порывами до 55 м/с. По одним расчетам, тайфун выйдет на северо-запад Японского моря и пройдет непосредственно над территорией Приморья, по другим - по приграничным районам Китая, оказывая в большей степени влияние на западную половину края.

"В любом случае нужно быть готовыми к сильным и очень сильным дождям, штормовому ветру", - отмечается в сообщении.

Жителям Приморья советуют не планировать дальние поездки на этот период. Отдыхающим на морском побережье и вблизи рек необходимо внимательно следить за прогнозами и предупреждениями, быть готовыми быстро покинуть лагеря.