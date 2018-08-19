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Матвиенко заявила о провале "либерального проекта" миропорядка

Запад стал главным генератором турбулентности и нарастающей непредсказуемости в международных отношениях, считает спикер Совета Федерации

Матвиенко заявила о провале "либерального проекта" миропорядка
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В системе международных отношений произошел разлом, так называемый либеральный проект миропорядка провалился, возникают новые центры силы, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Хотела бы отметить еще одну тенденцию, которую не всегда замечают и должным образом оценивают. Я имею в виду очевидный провал так называемого либерального проекта мирового порядка", - сказала Матвиенко в интервью журналу "Международная жизнь".

"Либерализм в том его виде, какой он приобрел в США, значительной части стран Европейского Союза, других западных государств, не просто непривлекателен для значительной части человечества, он ее пугает, отталкивает", - констатирует спикер Совета Федерации. По ее словам, "причина в том, что современный либерализм лишился главного, что на протяжении веков лежало в его основе и притягивало людей".

"Я имею в виду утрату им таких своих базовых принципов, как гуманизм, свобода слова, мнений, информации, толерантность", - подчеркнула Матвиенко, отметив, что их сменили "попрание традиционных ценностей, подмена правдивой информации так называемыми "фейковыми" новостями, нетерпимость к инакомыслию, особенно в сфере политики".

Председатель Совета Федерации сказала также, что деструктивные процессы происходят и внутри самого Запада. "Нарастают разногласия внутри Европейского Союза, практически скандалом закончилось недавнее заседание "большой семерки". Она, по сути, превратилась в объединение "шесть плюс один". По сути, Запад стал главным генератором турбулентности, нарастания хаоса, непредсказуемости в международных отношениях в целом", - подчеркнула Матвиенко.

Председатель Совета Федерации РФ считает неоспоримым фактом, что "в сложившейся системе международных отношений произошел разлом".

"Я имею в виду возникновение новых экономических и финансовых центров силы таких, как Китай, Индия, Бразилия. На подходе ряд других государств Азии, Африки. Происходит их сближение, координация действий", - сказала Валентина Матвиенко.

По ее словам, все же основания для осторожного оптимизма на внешнеполитическом контуре имеются. "Они, повторю, коренятся в начавшемся процессе становления нового мирового порядка, лидерами которого выступают Россия и Китай, государства-члены ШОС, БРИКС, ЕАЭС (Евразийский экономический союз)", - отмечает Матвиенко.

При этом председатель Совета Федерации полагает, что Европейский Союз остается для России одним из главных экономических партнеров, "в этой сфере намечаются новые точки соприкосновения" и есть надежда, что это даст импульс восстановлению доверия и развитию дальнейшего сотрудничества в отношениях между ЕС и Россией.

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Теги: Россия, Валентина Матвиенко

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