Удальцова арестовали на 30 суток за незаконную акцию перед разрешенным митингом

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Сергею Удальцову за повторное нарушении правил проведения массовых мероприятий в связи с акцией перед началом согласованного митинга 28 июля на проспекте Сахарова.

"Постановлением суда Удальцов признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия), ему назначено наказание в виде 30 суток административного ареста", - сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Как сказал ранее "Интерфаксу" сам Удальцов, административное дело связано с тем, что перед началом мероприятия 28 июля, когда шел сбор участников, он "организовал другое, несанкционированное мероприятие, лозунги озвучивал, уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства РФ".

Митинг против изменения пенсионного законодательства с участием представителей фракции КПРФ, "Левого фронда", который координирует Удальцов, а также ряда других организаций, прошел на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы 28 июля. Согласно официальным данным, мероприятие посетили 6,5 тыс. человек.