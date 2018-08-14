В России

Удальцова арестовали на 30 суток за незаконную акцию перед разрешенным митингом

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Сергею Удальцову за повторное нарушении правил проведения массовых мероприятий в связи с акцией перед началом согласованного митинга 28 июля на проспекте Сахарова.

"Постановлением суда Удальцов признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия), ему назначено наказание в виде 30 суток административного ареста", - сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Как сказал ранее "Интерфаксу" сам Удальцов, административное дело связано с тем, что перед началом мероприятия 28 июля, когда шел сбор участников, он "организовал другое, несанкционированное мероприятие, лозунги озвучивал, уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства РФ".

Митинг против изменения пенсионного законодательства с участием представителей фракции КПРФ, "Левого фронда", который координирует Удальцов, а также ряда других организаций, прошел на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы 28 июля. Согласно официальным данным, мероприятие посетили 6,5 тыс. человек.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Сергей Удальцов

Новости по теме

В России
Президиум Мосгорсуда не будет рассматривать жалобу на приговор УлюкаевуПрезидиум Мосгорсуда не будет рассматривать жалобу на приговор Улюкаеву
Суд посчитал, что в решениях предыдущих инстанций нет нарушений, повлиявших на исход делаПодробнее
 "Натали Турс" объявило о приостановке деятельности"Натали Турс" объявило о приостановке деятельности
Ущерб клиентов туроператора оценили почти в 1,2 млрд рублейПодробнее
 Россияне высказали отношение к участникам путча 1991 годаРоссияне высказали отношение к участникам путча 1991 года
По мнению опрошенных "Левада-центром", ни одна из сторон не была праваПодробнее
 Суд повторно арестовал экс-гендиректора НПО Лавочкина по обвинению в мошенничествеСуд повторно арестовал экс-гендиректора НПО Лавочкина по обвинению в мошенничестве
Ранее Мосгорсуд отменил решение о заключении под стражу Сергея ЛемешевскогоПодробнее
"ВКонтакте" пообещала реформу приватности"ВКонтакте" пообещала реформу приватности
Так в соцсети отреагировали на рост числа дел за "экстремистские" публикации в интернетеПодробнее
 Вандалов привлекли к ответственности за попытку установить мангал на Медном всадникеВандалов привлекли к ответственности за попытку установить мангал на Медном всаднике
Максимальный штраф за вменяемое им мелкое хулиганство - тысяча рублейПодробнее
 "Туполев" получил госконтракт на глубокую модернизацию "стратега" Ту-95МС"Туполев" получил госконтракт на глубокую модернизацию "стратега" Ту-95МС
Первый вылет обновленного самолета запланирован на конец 2019 годаПодробнее
 ГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонииГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонии
Ночью появилось сообщение об отлете Сенцова в КиевПодробнее
 Минобороны РФ рассекретило приказ Сталина от 1941 года о бомбежке БерлинаМинобороны РФ рассекретило приказ Сталина от 1941 года о бомбежке Берлина
В рассекреченных документах говорится о подвигах советских солдатПодробнее
 Сенцова отправили из Салехарда на самолетеСенцова отправили из Салехарда на самолете
Об этом узнала российская журналистка Виктория ИвлеваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 августа6 фото
14 августа
Фотохроника 14 августа
Обрушение моста в Генуе8 фото
14 августа
Обрушение моста в Генуе
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Экономика"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублейВ миреВену признали самым комфортным городом для проживания в 2018 годуЭкономикаДолг домохозяйств США вырос до рекордных $13,3 трлн во II кварталеВ миреЭрдоган объявил о бойкоте Турцией американской электроникиВ миреАвтомобиль врезался в ограждение около здания парламента в ЛондонеМоскваПроезд на электробусах в первый месяц в Москве будет бесплатным

ЕС призвал Азербайджан освободить политзаключенных

Брюссель также рассчитывает на прекращение преследований по политическим мотивам в стране Подробнее

Скончался писатель Эдуард Успенский

Скончался писатель Эдуард УспенскийАвтору детских книг и создателю Чебурашки было 80 лет Подробнее

Итальянский премьер сообщил о 22 жертвах обрушения моста в Генуе

Болтон в Женеве обсудит с представителем РФ вопросы нацбезопасности

Ранее в Москве заявляли, что с Болтоном встретится секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев Подробнее

"Спартак" выбыл из Лиги чемпионов

"Спартак" выбыл из Лиги чемпионовОн не смог переиграть ПАОК и теперь сыграет на групповом этапе Лиги Европы Подробнее

Удальцова арестовали на 30 суток за незаконную акцию перед разрешенным митингом

За вечер близ авиабазы Хмеймим уничтожили пять беспилотников боевиков

Две трети американцев выступили за завершение расследования о вмешательстве РФ до выборов 2018 года

В ДНР обвинили украинских военных в обстреле школы в Горловке

Водитель упавшего в овраг под Геленджиком джипа впал в кому, у двоих пассажиров перелом позвоночника

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru