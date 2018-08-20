Арест сестер Хачатурян признали законным

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, руководствуясь нормами УПК, суд апелляционной инстанции постановил: жалобу защиты оставить без удовлетворения", - огласила судья своё решение в понедельник.

Защита просила изменить девушкам меру пресечения на домашний арест.

В свою очередь адвокат одной из сестёр Алексей Паршин заявил, что следствие проверяет сведения о половых преступлениях в отношении девушек. По словам защитника, следствие квалифицирует это как аморальные действия. "Мы считаем это преступлением", - отметил он.

Останкинский суд Москвы 2 августа отправил Кристину и Ангелину Хачатурян, а также их младшую несовершеннолетнюю сестру под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском СИЗО №6.

Как сообщалось, 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет. Им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова ранее сообщила "Интерфаксу", что на допросе сестры признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом "ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".

По словам ответственного секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова, девушки рассказали правозащитникам, что "отец их не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал". Кроме того, они "говорят, что отец хотел, чтобы они были постоянно с ним, что фактически использовал их как рабынь".

В то же время по данным информированного источника "Интерфакса", убийство отца было преднамеренным и, вероятно, спланированным сестрами.