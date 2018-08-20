В Москве исключили, что Россия первой разместит оружие в космосе

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Россия не будет первой размещать оружие в космосе, этот важный сигнал не может быть проигнорирован в США, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Несмотря на небольшой состав тех, кто разделяет этот подход - мы не будем первыми размещать оружие в космосе. Это важный сигнал. Думаю, что он не может быть проигнорирован, в том числе и в Вашингтоне", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Хотя скажу вам, что пренебрежение сегодняшней Америки к мнению других просто зашкаливает, что является одной из больших проблем современных международных отношений. Происходит интенсификация односторонними подходами, повышение международной температуры вследствие тех токсинов, которые вбрасываются американской внешней политикой", - добавил замминистра.

Рябков подчеркнул, что в Москве видят стремление США доминировать в космосе, в том числе в военной части, отмечают тенденцию Вашингтона к размещению там ударных вооружений.

"Космос милитаризован с точки зрения разведки, средств связи, наблюдения, контроля. Все страны, располагающие возможностями соответствующего потенциала и уровня, занимаются этим в течение нескольких десятилетий. И мы, строго говоря, понимаем, что без этого не обойтись, и тоже развиваем такие системы", - добавил он.

"Другое дело, пока в космосе нет оружия ударного типа, нет средств поражения, но разговоры идут. Тенденция, которая наблюдается в доктриальных и практических документах США, указывает в данном направлении, что очень тревожно", - подчеркнул Рябков.