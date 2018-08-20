Суд арестовал бывшего замглавы РКК "Энергия" по делу о покушении на мошенничество

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы отправил под арест бывшего заместителя генерального директора РКК "Энергия" Алексея Белобородова, обвиняемого в покушении на особо крупное мошенничество, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: избрать в отношении Белобородова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 16 октября 2018 года", - огласил решение судья Антон Мартыненко.

Белобородову и двум его подельникам - главному специалисту по противодействию коррупции отдела внутренних расследования контрольно-ревизионного департамента РКК Олегу Пыльнову, а также еще одному сотруднику компании Илье Шендерею - вменяется покушение на особо крупное мошенничество .

В воскресенье 19 августа в Следственном комитете сообщали о задержании Белобородова и двух его подчиненных по подозрению в покушении на мошенничество.

По месту жительства Белобородова при обыске изъяты меченые денежные купюры на сумму около полумиллиона рублей, которые ранее были переданы его подчиненному в рамках оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками управления "П" ФСБ России.

Из материалов, оглашенных в суде, следует, что сумма денежных средств, которую планировал похитить фигурант, составляет порядка 31,5 млн рублей. По данным газеты "Коммерсант", следствие считает, что обвиняемые "требовали с одного из подрядчиков РКК откат за право участия в тендере "Энергии".

Все трое фигурантов уголовного дела были уволены с занимаемых должностей еще 17 августа, заявили в пресс-службе "Роскосмоса".

Следствие считает, что у бывшего заместителя генерального директора РКК "Энергия" имеются соучастники, которые пока не установлены.