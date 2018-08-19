Замгендиректора РКК "Энергия" задержали по делу о покушении на мошенничество

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Замгендиректора РКК "Энергия" и двое его подчиненных задержаны по подозрению в покушении на мошенничество, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Следственными органами Гласного следственного управления СК России по Московской области задержан заместитель генерального директора ПАО "РКК "Энергия" Алексей Белобородов и двое его подчиненных. Всем троим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество (ч. 1 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе.

В ближайшее время следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения, добавили в Следственном комитете.

Расследование уголовного дела продолжается при активном содействии сотрудников управления "П" ФСБ России.

Ранее "Роскосмос" сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет заподозрил нескольких сотрудников РКК "Энергия" в получении взяток. Как отметили в госкорпорации, сейчас они дают признательные показания. "Роскосмос" тесно сотрудничает с силовыми ведомствами по вопросам борьбы с коррупцией и будет жестко пресекать коррупцию и иные финансовые преступления, отмечалось в его заявлении.