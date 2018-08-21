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В России Дело "Нового величия"

Прокуратура заявила о законности доказательств по делу "Нового величия"

В ведомстве сказали, что обвиняемые добровольно совершали активные действия, направленные на создание движения

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Нарушений закона при проведении оперативных мероприятий по делу "Нового величия" не выявлено, заявили в прокуратуре Москвы в ответ на депутатский запрос коммуниста Валерия Рашкина.

"Причастность обвиняемых к совершению инкриминируемых преступлений подтверждается собранными по делу доказательствами. В частности, показаниями обвиняемых, свидетелей, протоколами очных ставок, вещественными доказательствами, представленными в установленном законом порядке, материалами оперативно-разыскной деятельности, а также иными собранными по делу объективными доказательствами", - говорится в ответе за подписью прокурора столицы Владимира Чурикова, копия которого есть у "Интерфакса".

В нем отмечается, что "оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется".

Надзорное ведомство по запросу депутата-коммуниста проверило законность действий оперативников и в целом расследование уголовного дела против группы молодых людей, состоявших в организации "Новое величие", в частности, Марии Дубовик, Анны Павликовой, Петра Карамзина и других.

"Согласно материалам дела, обвиняемые добровольно совершали активные действия, направленные на создание и участие в неформальном политическом объединении "Новое величие", - говорится в ответе прокуратуры.

При этом подчеркивается, что "основной целью (объединения) являлось массовое распространение материалов, содержащих идею, обосновывающую и призывающую к осуществлению экстремистской деятельности, направленной на насильственное свержение основ конституционного строя, связанной с насилием и призывами к насилию".

Дорогомиловский суд Москвы 16 марта этого года арестовал шестерых активистов движения "Новое величие", в том числе, Павликову и Дубовик. Ещё четверо были помещены под домашний арест.

16 августа фигуранток уголовного дела выпустили из следственного изолятора под домашний арест, под которым 19-летняя Дубовик и 18-летняя Павликова будут находиться, как минимум, до 13 сентября.

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Теги: Новое величие

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