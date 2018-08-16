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Депутаты от КПРФ попросили отпустить фигуранток дела "Нового величия" под их поручительство

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин приехал в Дорогомиловский суд Москвы, чтобы лично поручиться за фигуранток дела "Нового величия" Анну Павликову и Марию Дубовик, обвиняемых в создании экстремистского сообщества, сообщает корреспондент "Интерфакса".

"Я верю, что девушки не виноваты ни в чем, а только повелись на провокаторов от силовиков. Если позволить силовикам совершать такие действия, то половина страны окажется в СИЗО, в том числе и я. Хотя я опытный политик", - сказал Рашкин "Интерфаксу" в четверг.

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Депутат уверен, что девушки не сбегут от следствия. "У них нет самолетов, вертолетов, запасных аэродромов. Домашнего ареста вполне достаточно. Они будут ходить к следователю, прокурору, давать показания. Я считаю, что этого вполне достаточно", - сказал Рашкин.

Он уточнил, что его поручительства будут переданы в четверг суду, а сам он не сможет остаться из-за того, что время заседаний назначено на вечер.

В свою очередь адвокат Дубовик Максим Пашков сообщил "Интерфаксу", что помимо Рашкина за девушек поручились Сергей Шаргунов (фракция КПРФ), а также бывший депутат Госдумы, председатель "Партии перемен" Дмитрий Гудков. Он добавил, что поручительство парламентария является весомой причиной для смягчения меры пресечения.

В четверг в Дорогомиловском суде Москвы, как ожидается, в 16:00 и 17:00 рассмотрят ходатайства следствия о смягчении Павликовой и Дубовик меры пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест.

Организовано, но кем?

Дорогомиловский суд Москвы 16 мая отправил под стражу и под домашний арест десять активистов движения "Новое величие", в том числе 17-летнюю на тот момент Павликову и 19-летнюю Дубовик. Их обвиняют в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ) с целью устроить государственный переворот.

По данным СМИ, обвинение против них построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу оппозиционно настроенных молодых людей. Участники "Нового величия" заявляли, что человек под ником Руслан Д. предложил им превратить оппозиционный чат, в котором они общались, в полноценное движение с политической программой и сам написал для него устав. По информации некоторых СМИ, Руслан Д. является либо штатным сотрудником силовых структур, либо информатором полиции.

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Теги: Новое величие, Анна Павликова, Мария Дубовик, КПРФ

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