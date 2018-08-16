Вторую фигурантку дела "Нового величия" Дубовик перевели под домашний арест

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Дорогомиловский районный суд Москвы решил перевести из следственного изолятора под домашний арест вторую фигурантку дела "Нового величия" Марию Дубовик, обвиняемую в организации экстремистского сообщества и участии в нем.

"Ходатайство следствия удовлетворить. Изменить в отношении обвиняемой Дубовик меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест", - огласила решение судья Ирина Деваева.

Ранее в четверг суд смягчил меру пресечения фигурантке этого же дела Анне Павликовой - постановил освободить из-под стражи и перевести под домашний арест.

Под домашним арестом Дубовик и Павликова будут находиться как минимум до 13 сентября.

Суд установил девушкам ряд ограничений. В частности, им запрещено без разрешения следователя покидать место жительства, общаться с кем-либо, кроме следователей, адвокатов и членов семьи, а также пользоваться любыми средствами связи, включая интернет.

Следователь по делу "Нового величия" в ходе заседания заявил, что все основные следственные действия завершены, свидетели допрошены, экспертизы назначены. Он подчеркнул, что нахождение Дубовик и Павликовой в следственном изоляторе более нецелесообразно. Прокурор поддержал позицию следствия.

В ходе заседания суд также приобщил к материалам дела четыре поручительства: от депутатов Госдумы фракции КПРФ Василия Рашкина и Сергея Шаргунова, бывшего депутата Госдумы, председателя "Партии Перемен" Дмитрия Гудкова, а также от журналистки издания Znak.com Екатерины Винокуровой.

Дорогомиловский суд Москвы 16 марта заключил под стражу шестерых активистов движения "Новое величие", в том числе, Павликову и Дубовик. Еще четверо были помещены под домашний арест.

Мария Дубовик и Анна Павликова и обвиняются в создании и участии в экстремистском сообществе (часть первая и вторая 282.1 УК РФ). Целью их действий, считает следствие, было свержение конституционного строя и установление временного правительства. В действительности, как утверждает защита, обвинение против активистов построено на показаниях трех сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

По данным адвоката Павликовой Максима Пашкова, один из "подсадных" участников группы написал устав общества, выдвигал программы и документы, но к нему следствие не имеет претензий. Адвокат отметил, что следствие в отношении "Нового величия" началось не позднее 9 декабря 2017 года.

Ранее председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов посетил девушек в СИЗО и сообщил "Интерфаксу", что считает неоправданным содержание их под стражей, так как оно не обосновано ни с точки зрения предъявленных обвинений, ни с точки зрения их возраста и состояния здоровья.

За изменение меры пресечения также высказалась Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и правозащитник Лев Пономарев. Последний заявил "Интерфаксу", что Дубовик и Павликовой требуется срочная медицинская помощь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что администрация президента РФ держит на контроле ситуацию, связанную с фигурантами дела "Новое величие". Вместе с тем, он подчеркнул, что глава государства не может вмешиваться в судебный процесс.

15 августа в Москве прошла акция в поддержку задержанных по делу "Нового величия".