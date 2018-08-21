Топилин предупредил об уходе экономики "в тень" из-за повышения ставок страховых взносов в ПФР

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин назвал повышение ставок страховых взносов в Пенсионный фонд неправильным решением - в этом случае российская экономика может уйти в теневой сектор.

"Звучат предложения повысить страховые взносы, увеличить их ставки, нам представляется, что это не совсем верное предложение", - сказал Топилин на слушаниях в Думе по совершенствованию пенсионного законодательства во вторник.

По его словам, "если мы будем увеличивать ставки страховых взносов, просто экономика может уйти в тень, очень опасное явление, нужно внимательно в этом направлении двигаться".

Топилин заявил, что принятые весной решения по фиксированным страховым взносам дают "возможность балансировать, в том числе и бюджет ПФР".