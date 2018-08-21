Ректор ВШЭ предложил повысить НДФЛ до 20% для обеспеченных граждан

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов назвал целесообразным установление налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 20% для граждан с доходом выше 5 млн рублей в год.

"Считаю справедливым, если бремя расходов будет разделено самыми обеспеченными категориями населения за счет увеличения ставки НДФЛ до 20% с доходов свыше 5 млн рублей в год. Это даст нам примерно 50 млрд рублей, не самые большие деньги, но это некий жест, который мы должны сделать по отношению к незащищенным слоям населения. Они должны видеть, что те, кому повезло, несут большую социальную нагрузку", - сказал Кузьминов в Госдуме в ходе парламентских слушаний по вопросу повышения пенсионного возраста.

По его словам, согласно опросу населения, которое ВШЭ проводила ранее, до половины граждан России готовы направлять дополнительные средства в бюджет "для решения общенародных проблем".

В январе 2017 года Кузьминов в рамках Гайдаровского форума уже сообщал о целесообразности введения в России прогрессивной шкалы НДФЛ и повышении пенсионного возраста.

"Переход к прогрессивной шкале НДФЛ даст еще 1% ВВП. Думаю, что эта мера не должна быть подобием того, что есть в европейских странах - 50%, 49% верхний уровень доходов. Максимум 20% - верхний у 5% работников, получающих больше 150-200 тыс. рублей в месяц", - говорил Кузьминов.