Глава РСПП попросит Медведева отказаться от изъятия допдоходов у компаний-экспортеров

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин подготовил обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой отказаться от изъятия допдоходов у компаний-экспортеров металлургической, горнодобывающей, химической и нефтехимической отраслей. Проект обращения есть в распоряжении "Интерфакса", его подлинность подтвердили в РСПП и в нескольких компаниях-участниках процесса.

Шохин просит премьера поддержать позицию РСПП о том, что инициатива об изъятии из прибылей компаний более 500 млрд рублей налогов "может привести к негативным последствиям для развития наиболее конкурентоспособных предприятий РФ и достижения стратегических целей национальной экономики".

РСПП готово представить "альтернативные расчеты реального уровня фискальной нагрузки на озвученные 14 компаний-экспортеров". Источник в одной из компаний пояснил, что речь идет о корректных расчетах налоговой нагрузки, отличающихся от приведенных в письме помощника президента РФ Андрея Белоусова, который инициировал обсуждение вопроса об изъятии сверхдоходов.

Позиция компаний о некорректности этих расчетов, основанных на показателях рентабельности EBITDA, и их аргументы будут учтены в проекте доклада Минпромторга в правительство по этому поводу, отметил один из источников. Очередное совещание по этой теме состоится в Минпромторге во вторник, 14 августа, его проведет министр Денис Мантуров. Профильные ведомства, включая Минфин и Минпромторг, должны к 17 августа представить в правительство предложения о дополнительных источниках дохода федерального бюджета за счет доходов компаний.

В своем обращении Шохин отмечает, что увеличение налоговой нагрузки "не может не скорректировать реализуемые и планируемые инвестпрограммы компаний". Также могут подвергнуться существенному сокращению крупные социальные программы в регионах присутствия, что особенно чувствительно будет в моногородах.

Существует также риск, что снижение финпоказателей компаний и падение капитализации вследствие усиления налоговой нагрузки "приведет к дефолтам по кредитным обязательствам компаний, повысит стоимость заимствований и на фоне все возрастающих санкционных рисков создаст угрозу стабильности национальной банковской системы", считает глава РСПП.

Инициатива изъятия "сверхдоходов", как отмечает глава РСПП, противоречит недавним заявлениям правительства РФ о том, что повышение налогов в 2019-2024 гг. будет исчерпано исключительно ростом НДС. Конкуренты российских компаний-экспортеров при сопоставимой операционной рентабельности не затронуты санкционными ограничениями, имеют свободный доступ к рынкам капитала и не подвергаются налогообложению "сверхдоходов", существуя в стабильном налоговом режиме с умеренными ставками роялти, подчеркивает Шохин.

Методика расчета потенциально изымаемых средств недостаточно проработана, говорится в письме, а сопоставление доходов и платежей добывающих и обрабатывающих отраслей некорректно. В расчете налоговой нагрузки необходимо исключить результаты зарубежных активов, а также учитывать неналоговые отчисления, социальные отчисления, НДФЛ.

В список компаний, для которых Белоусов предлагает увеличить налоговую нагрузку, попали, в частности, НЛМК , "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат , "Мечел", "Металлоинвест", Evraz, "Норильский никель" , "СУЭК", АК "АЛРОСА", "Полюс", "ФосАгро", "Уралкалий", "Акрон", "СИБУР". Дополнительные доходы предложено изыскать у компаний "металлургической, горнодобывающей, химической и нефтехимической отраслей". Всего налоговая нагрузка для этих компаний может увеличиться на 513,7 млрд рублей в год. Основная нагрузка в случае повышения налогов ляжет на "Норникель" (114,2 млрд рублей), АК "АЛРОСА" (67,28 млрд рублей) и "СИБУР" (65,23 млрд рублей). У "Полюса" изъятие сверхдоходов может составить 58,19 млрд рублей, Evraz - 5,49 млрд рублей, НЛМК - 20,89 млрд рублей, "Северстали" - 43,31 млрд рублей, ММК - 17,3 млрд рублей.

Сам Белоусов в интервью "Ведомостям" пояснил, что его идея в том, чтобы "создать механизм, позволяющий изымать у сырьевых экспортеров часть дополнительных доходов, которые они получают от ослабления рубля - то есть изменения не зависящих от них макроэкономических факторов - и роста мировых цен на их продукцию". Он отметил, что у нефтяников сверхдоходы изымаются через формулы экспортной пошлины и НДПИ, привязанные к мировым ценам на нефть, но у металлургов и химиков такой взаимосвязи нет. Механизм нужен не из-за нехватки денег на выполнение майского указа президента, а для выравнивания налоговой нагрузки после принятия решения о налоговом маневре для нефтяной отрасли и повышения НДС, пояснил помощник президента.

Два источника в отрасли ранее сообщили "Интерфаксу", что список компаний горнодобывающей, металлургической и нефтехимической отраслей, в отношении которых возможны дополнительные налоговые изъятия, может быть расширен.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не принимал решений, связанных с увеличением нагрузки на металлургический, горнодобывающий, химический и нефтехимический сектора, а поручил проработать этот вопрос в правительстве.