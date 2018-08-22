В России

Избирком Чукотки зарегистрировал подгруппу по проведению референдума о пенсионном возрасте

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Чукотского автономного округа (ЧАО) зарегистрировала региональную подгруппу инициативной группы по проведению референдума о повышении пенсионного возраста.

"В ходе очередного заседания избирательной комиссии ЧАО принято решение зарегистрировать региональную подгруппу инициативной группы по проведению референдума РФ от субъекта РФ - Чукотского автономного округа по вопросу: "Поддерживаете ли Вы то, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?"", - говорится в сообщении избиркома региона.

Ходатайство инициативной группы и документы для регистрации соответствуют установленным требованиям. В состав региональной подгруппы входит 126 участников референдума, проживающих на Чукотке.

Как сообщалось, для проведения референдума необходимо будет создать и зарегистрировать аналогичные инициативные подгруппы не менее чем в 43 регионах России, а затем приступить к сбору подписей избирателей в поддержку проведения референдума. Таким образом, только одна группа может инициировать проведение референдума по вопросу изменения пенсионного законодательства.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Чукотка

Новости по теме

В России
Москалькова назвала невозможным обмен Сенцова на российских заключенных на УкраинеМоскалькова назвала невозможным обмен Сенцова на российских заключенных на Украине
Омбудсмен напомнила, что Сенцов имеет гражданства России и УкраиныПодробнее
 Москва будет ждать конкретики от США по условиям сотрудничества с РФМосква будет ждать конкретики от США по условиям сотрудничества с РФ
Ранее зарубежные СМИ передали слова Трампа, что он готов снять санкции, если Россия будет сотрудничать с США по Сирии и УкраинеПодробнее
 Кудрин предложил в будущем вернуться к вопросу индексации пенсий для работающихКудрин предложил в будущем вернуться к вопросу индексации пенсий для работающих
Вместе с тем глава Счетной палаты заявил, что пенсионная реформа неизбежна, страна на граниПодробнее
 Эксперты предложили повысить минимальные цены на коньяк и установить их на виноЭксперты предложили повысить минимальные цены на коньяк и установить их на вино
Предложенная минимальная розничная цена бутылки коньяка - 500 рублей, вина - 110 рублейПодробнее
"Газпром-медиа", НМГ и "Первый канал" сняли с главной "Яндекса" свои трансляции"Газпром-медиа", НМГ и "Первый канал" сняли с главной "Яндекса" свои трансляции
Медиахолдинги готовы вернуть контент, если "Яндекс" вычистит пиратские версии из поисковой выдачиПодробнее
 Россияне скорее одобрили ввод советских войск в Чехословакию в 1968 годуРоссияне скорее одобрили ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году
О "Пражской весне" знает лишь треть респондентовПодробнее
 Снос сгоревшего здания ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово завершенСнос сгоревшего здания ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово завершен
Проект сквера на месте трагедии не будут обсуждать с общественностьюПодробнее
 Слушания по изменениям пенсионного законодательства пройдут в ГосдумеСлушания по изменениям пенсионного законодательства пройдут в Госдуме
Решено транслировать дискуссию о повышении пенсионного возраста в соцсетяхПодробнее
 Вдова Ельцина назвала бредом заявления о его планах бежать в ходе путча 1991 годаВдова Ельцина назвала бредом заявления о его планах бежать в ходе путча 1991 года
Скандальные заявления о желании первого президента РФ бежать в посольство США сделал Александр РуцкойПодробнее
 Суд арестовал бывшего замглавы РКК "Энергия" по делу о покушении на мошенничествоСуд арестовал бывшего замглавы РКК "Энергия" по делу о покушении на мошенничество
По данным следствия, у Алексея Белобородова были соучастники, которые пока не установленыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 августа6 фото
20 августа
Фотохроника 20 августа
Путин на свадьбе главы МИД Австрии8 фото
18 августа
Путин на свадьбе главы МИД Австрии
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСМИ сообщили о планах РФ поднять ракету с ядерной установкой со дна Баренцева моряВ миреМинфин США отчитался перед сенатом о санкциях против российских миллиардеровВ РоссииМоскалькова назвала невозможным обмен Сенцова на российских заключенных на УкраинеВ РоссииКудрин предложил в будущем вернуться к вопросу индексации пенсий для работающихВ РоссииЭксперты предложили повысить минимальные цены на коньяк и установить их на виноВ России"Газпром-медиа", НМГ и "Первый канал" сняли с главной "Яндекса" свои трансляции

ФБР и министерство внутренней безопасности США не нашли свидетельств вмешательства России в выборы во Флориде

Фальшивомонетчики арестованы в Приамурье

На Ту-204 загорелся двигатель

Избирком Чукотки зарегистрировал подгруппу по проведению референдума о пенсионном возрасте

Посольство РФ в Норвегии отреагировало на военное присутствие США

Нарушенное из-за непогоды энергоснабжение в Тульской области восстановлено

Российские военные доставили в Сирию цифровую картографическую систему

Меркель в Баку обсудит вопрос увеличения поставок газа в ЕС

Землетрясение магнитудой 7.0 произошло в Венесуэле

Косачев назвал полномасштабной экономической агрессией санкции США

Семь человек погибли в ДТП в Дагестане

Минпромторг поможет предприятиям ОПК пережить новые американские санкции

Задержанных в Москве на акции в поддержку Сенцова начали отпускать из полиции

Тысячи компаний Венесуэлы приостановили работу из-за деноминации

Большинство американцев поддержали идею создания космических войск

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru