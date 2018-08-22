Избирком Чукотки зарегистрировал подгруппу по проведению референдума о пенсионном возрасте

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Чукотского автономного округа (ЧАО) зарегистрировала региональную подгруппу инициативной группы по проведению референдума о повышении пенсионного возраста.

"В ходе очередного заседания избирательной комиссии ЧАО принято решение зарегистрировать региональную подгруппу инициативной группы по проведению референдума РФ от субъекта РФ - Чукотского автономного округа по вопросу: "Поддерживаете ли Вы то, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?"", - говорится в сообщении избиркома региона.

Ходатайство инициативной группы и документы для регистрации соответствуют установленным требованиям. В состав региональной подгруппы входит 126 участников референдума, проживающих на Чукотке.

Как сообщалось, для проведения референдума необходимо будет создать и зарегистрировать аналогичные инициативные подгруппы не менее чем в 43 регионах России, а затем приступить к сбору подписей избирателей в поддержку проведения референдума. Таким образом, только одна группа может инициировать проведение референдума по вопросу изменения пенсионного законодательства.