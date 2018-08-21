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Кудрин предложил в будущем вернуться к вопросу индексации пенсий для работающих

Вместе с тем глава Счетной палаты заявил, что пенсионная реформа неизбежна, страна на грани

Кудрин предложил в будущем вернуться к вопросу индексации пенсий для работающих
Алексей Кудрин
Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Глава Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что после переходного периода, связанного с изменением пенсионного законодательства, нужно вернуться к вопросу об индексации пенсий для работающих.

"Я считаю, что более справедливо - повысить пенсионный возраст, чем не индексировать пенсии для работающих. Поэтому я считаю, в конечном счете, после переходного периода нужно вернуться к вопросу индексации пенсий для работающих", - заявил Кудрин на парламентско-общественных слушаниях в Госдуме во вторник. Он отметил, что считает возможным сохранение льгот пенсионерам.

Вместе с тем Кудрин заявил, что пенсионная реформа неизбежна, страна на грани.

"Может быть, надо было темпы (проведения реформы - ИФ) изменить и сделать ещё более мягкими, сроки начала пенсионной реформы заранее продумать. Но это надо было делать 10 лет назад", - сказал глава СП. Он отметил, что переходный период для женщин может составить 16 лет, для мужчин - около 10 лет.

"Все эффекты, о которых я говорю, будут постепенно накапливаться и давать возможности для роста пенсий, это не моментальные, но положительные изменения шаг за шагом. Надо было делать это намного раньше. Сегодня мы подошли к черте, надо делать обязательно", - сказал Кудрин.

Экс-министр отметил, что можно было бы стимулировать сохранение на рабочих местах людей после 55-60 лет незначительным снижением страховых взносов. "Мы посчитали: это не такие большие средства. Но сделать эту программу срочной на переходный период, а потом от такого стимулирования отказаться", - уточнил Кудрин.

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Теги: Алексей Кудрин, пенсия

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